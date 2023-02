5ème Rencontre Ecotech Territoires en transition & éco-PME d'IDF

Organisée par le PEXE et l’ADEME, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Région IDF, la DRIEAT, le TEDDIF et les réseaux franciliens du PEXE, la Rencontre Territoires en transition et éco-PME d’IDF réunit depuis 5 ans les territoires engagés dans la transition écologique et énergétique et l’économie circulaire et les éco-entreprises porteuses de solutions concrètes pour les accompagner.

Vous êtes responsable achats, environnement, économie circulaire, énergie, innovation d’un territoire (collectivité, établissement public, syndicat) ?

Un porteur de solutions (PME, ETI, Startups, associations) ?

Vous faites partie de l’écosystème d’accompagnement des projets de transition écologique ?

Venez découvrir les solutions innovantes des entreprises franciliennes, partager les retours d’expérience des territoires et explorer les dispositifs disponibles pour vous accompagner dans les projets que vous réalisez avec vos partenaires territoriaux.

Le programme est en cours d'élaboration donc n'hésitez pas à nous informer de projets que vous souhaiteriez présenter en binôme : 1 PME 1 Territoire !

Les grands thèmes de l’édition 2023 :

L’aménagement durable

La sobriété énergétique

La transition écologique, énergétique et l'économie circulaire

Inscrivez-vous dès à présent (participation offerte / inscription obligatoire) : https://territoires-idf.ecoentreprises-france.fr/RencontreTerritoires#/