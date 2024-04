Webinaire Introduction Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

Et si vous chaussiez pendant quelques minutes les lunettes de l'EFC ...

Le Club TERRES EFC IDF vous propose 60 minutes pour faire un pas de côté en découvrant l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération.



Une source d'inspiration pour votre entreprise, votre association...

...Et peut-être le début de la transformation de votre modèle d'affaires

Car nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincu.e.s qu'il ne peut y avoir de transition environnementale et sociale sans transition économique



En une heure, l’atelier vise à vous donner un aperçu de ce modèle de questionnement qu’est l’EFC à travers des exemples concrets de dirigeants qui ont déjà franchi le pas

Mardi 4 juin 2024 : de 13h00 à 14h00. (ZOOM)

Gratuit et ouvert à tous.

Cet atelier bénéficie du soutien de l'ADEME et de la DRIEAT