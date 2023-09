7ème édition du Grand Paris Circulaire

La Métropole du Grand Paris organise la 7ème édition de Grand Paris Circulaire, évènement annuel dédié à l’économie circulaire et solidaire. Cet évènement valorise des initiatives exemplaires au travers de visites et de témoignages de collectivités et d’acteurs privés de l’économie circulaire et solidaire (start-up, acteurs de l’ESS,…). Cette année l’évènement se déroulera la première quinzaine d’octobre en itinérance sur le territoire de la Métropole et autour de 3 thématiques : la construction circulaire, la seconde vie des objets, l’alimentation durable et la valorisation des biodéchets.

L’évènement débutera le 3 octobre par la plénière d’ouverture au Pavillon Chesnaie du Roy (Parc Floral de Paris) en présence du Président de la Métropole, Patrick Ollier. C’est lors de ce temps fort que seront remis les premiers Trophées de l’économie circulaire et solidaire de la Métropole du Grand Paris. Ils récompenseront les plus belles collaborations entre des communes métropolitaines ou EPT d’une part, et acteurs de l’économie circulaire et solidaire d’autre part. Les Trophées seront remis dans 4 catégories aux élus et à leurs partenaires ESS :

Achats circulaires et solidaires

Bâtiment et aménagement circulaires

Alimentation et biodéchets

Deuxième vie des objets

Trois journées thématiques en lien avec les filières de la stratégie métropolitaine d'économie circulaire et solidaire seront proposées entre le 5 et le 12 octobre. Au programme : des visites de lieux emblématiques, des interventions de porteurs de projets publics et privés et des temps conviviaux. Six lieux de visites sont prévus parmi lesquels :

le Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis (matin) et la ZAC Saint-Vincent de Paul de Paris 14 ème (après-midi) autour de la construction circulaire le 5 octobre

la Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt et Moulinot à Stains autour de l’alimentation et des biodéchets le 10 octobre matin . Les deux sites de visites seront connectés en duplex.

l’entreprise Maximum à Ivry et la recyclerie de la Noue à Bagnolet autour de la seconde vie des objets le 12 octobre matin. Les deux sites de visites seront connectés en duplex.

Inscription sur le site internet : https://gpc.metropolegrandparis.fr

Contact mail : grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr