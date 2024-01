Accessibilité Alimentaire : modèles durables et solidaires

Mesdames, Messieurs, La Chambre Régionale de l'ESS IDF et l'ADEME IDF organisent un événement dédié à la thématique de l'accessibilité alimentaire : Comment fournir en produits alimentaires durables les populations moins favorisées ? Quels enjeux pour le territoire ? Vous êtes une collectivité qui souhaite développer les sujets d'alimentation sur son territoire ? Vous êtes une structure de l'ESS de l'alimentation ou de l'agriculture ? Vous êtes une entreprise ou une fondation en lien avec les enjeux de l'alimentation durable ? Venez rencontrer les autres participant·e·s lors d'ateliers dédiés : Quels enjeux pour la logistique alimentaire ?

Restauration collective , comment garantir l’accès à des produits bio-locaux ?

Comment développer les coopérations et faire territoire autour de l’alimentation ?

Comment développer une production locale qui puisse répondre aux enjeux d'accessibilité alimentaire ?

Quels modèles pour permettre le droit à l’alimentation durable ? Au programme : Accueil café dès 13h30

Introduction

Première session d'ateliers

Deuxième session d'ateliers

Table ronde conclusive

Pot networking Il y a 2 sessions d'ateliers, il est donc possible de participer à 2 ateliers sur les 5 proposés. S'inscrire à cette journée Attention : les places sont limitées ! Voici le lien direct de la plateforme si nécessaire : https://server.matchmaking-studio.com/fr/69354pe96B/ Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : Lucas VIONNET

Chargé de mission développement économique TEE et ESS à la CRESS IDF

lucas.vionnet@cressidf.org N'hésitez pas à diffuser cette invitation dans vos réseaux !