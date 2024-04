Alliance entre ESS et éco-circulaire : une réconciliation sur l'oreiller législatif ?

Depuis quelques années, acheter de seconde main est devenu tendance : lave-vaisselle, téléphone, baskets… Tout y passe ! À l’origine de ce phénomène, une multiplication des plateformes de seconde main lucratives qui ont permis de démocratiser l’économie circulaire auprès d’un public qui n'aurait jamais mis les pieds dans un dépôt-vente. Cette économie qui se développe, est largement critiquée par les acteurs historiques qui œuvrent depuis plusieurs décennies à la réduction des déchets, par le réemploi, le don, tout en favorisant l’insertion, la solidarité avec les plus précaires.



Pour débattre de ce sujet brûlant, nous avons le plaisir de vous inviter le 23 avril, à partir de 9h30 dans le cadre de notre premier cycle de conférences “Des croissants et des idées” co-organisé par Greenlobby et Oasis 21.



Alors que les porteurs de l’utopie de la construction d’une nouvelle économie sociale s'inquiètent de la maîtrise du concept d’économie circulaire par des acteurs capitalistes. Ces deux mondes s’affichent en concurrence, ils évoluent pourtant dans un cadre commun et sont soumis à des contraintes similaires. Plus encore, ils convergent vers un même objectif commun : moins de produits, plus de réemploi et de réparation.



L’objectif de cette rencontre animée par Hugo Cartalas, directeur plaidoyer de Greenlobby, est donc d’élaborer ensemble des solutions pour dépasser ces clivages et se réconcilier avec des propositions législatives communes à transmettre aux décideurs politiques. Seront présents pour en débattre :



Guillaume Balas, Délégué Général de la Fédération Envie

Catherine Mechkour - di Maria, secrétaire générale du Réseau National des Ressourceries et Recycleries

Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, Président de EC2027 - Un Quinquennat pour l'Economie Circulaire ! EC2027 et Directeur Economie Circulaire du groupe Manutan

Sarah Schönfeld, responsable des affaires publiques chez Murfy

