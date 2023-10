Altrimenti - L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire #1

L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire est une galerie de portraits de structures de l'Économie Sociale et Solidaire qui œuvrent au quotidien pour une économie plus circulaire au sein de la Métropole du Grand Paris.

Pour ce premier épisode, Samanta Vergati, directrice et fondatrice de l'association Altrimenti, nous fait découvrir les activités que réalisent sa structure en matière de sensibilisation à l'alimentation durable, de lutte contre la précarité alimentaire et de valorisation d'invendus.