Améliorer ses pratiques environnementales grâce à l'ESS

La CRESS Ile-de-France et l’ADEME organisent le vendredi 13 octobre après-midi en partenariat avec la ville de Gennevilliers une rencontre d’affaire pour permettre aux entreprises et collectivités de découvrir des projets ESS en capacité d’améliorer leurs pratiques environnementales et de développer leurs achats responsables !

Inscrivez-vous, découvrez les acheteurs inscrits à partir du 1er octobre et réalisez vos demandes de rendez-vous. Jusqu’à 6 créneaux de 20 minutes vous seront attribués.

Rendez-vous le vendredi 13 octobre de 13h30 à 17h à l’espace des Grésillons, 28 Rue Paul Vaillant Couturier, 92230 Gennevilliers.

