AMI EIT francilien | Les lauréats de la deuxième édition !

La deuxième édition de l'Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) francilien dédié à la thématique de l'écologie industrielle et territoriale en Île-de-France dévoile ses 7 lauréats.

Lancé en janvier 2023 pour une deuxième édition, cet AMI francilien a pour l’objectif de promouvoir l’économie circulaire et d’accompagner la transition écologique des territoires. Il est porté conjointement par la DRIEAT, l'ADEME, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le SYCTOM et la Banque des Territoires.

7 lauréats, comprenant 3 collectivités, 3 associations et une chambre consulaire ont été sélectionnés. Ils bénéficieront d’un accompagnement technique approfondi de nature collective et individuelle. Cet accompagnement permettra aux lauréats de structurer leur projet, en bénéficiant des apports méthodologiques d’experts et d’outils dédiés, afin de faciliter la mise en œuvre de leur démarche d’écologie industrielle et territoriale.

L'écologie industrielle et territoriale contribue à renforcer la résilience des activités économiques locales en développant de nouvelles coopérations et des synergies créatrices de valeur socio-économiques et environnementales.

La liste des lauréats

1. Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne :

« Coopération CCI94 et Paris Est Marne & Bois pour un Territoire francilien circulaire »

Ce projet vise à identifier les ressources mobilisables sur le territoire de Paris Est Marne & Bois, à structurer des filières et à créer une communauté d’entreprises pour développer des synergies en matière d’EIT.

2. Comité de la monnaie locale Eco (« Comité Eco »)

« Parcours de Vie Résilients »

Ce projet a pour objectif de mobiliser l'EIT sur le territoire de Plaine Commune, notamment sur les filières BTP et alimentation.

3. Communauté d’agglomération « Coeur d'Essonne »

« L'EIT comme outil d'accompagnement de la transition écologique des entreprises »

Ce projet vise à déployer l'EIT à l'échelle des Zones d'Activités Economique et de la Filière BTP/construction.

4. Communauté d’agglomération « Paris-Saclay »

« Faciliter la mise en relation et le développement de la mutualisation et des synergies inter-entreprises au sein d'une zone d'activités du territoire »

Ce projet comprend le diagnostic des flux territoriaux et l’identification des synergies inter-entreprises sur une ou plusieurs zones expérimentales.

5. Association Pointcarré

« Test et étude de filière locale de réemploi de résidus de chantiers (bois et autres) »

Ce projet vise à structurer et développer une filière de valorisation de matières résiduelles de chantier placée au service de l'activité d'entreprises et associations de Plaine commune. En mettant en œuvre des zones mutualisées de remisage des matériaux réemployables.

6. Théâtre de l’Aquarium – Compagne La Vie Brève

« Animation d'une démarche d'écologie culturelle et territoriale au sein de la Cartoucherie et du bois de Vincennes »

Ce projet implique un diagnostic opérationnel des synergies EIT au sein du territoire de la Cartoucherie et du Bois de Vincennes.

7. Ville de Paris (11ème arrondissement)

« Démarche d’EIT dans le 11ème arrondissement »

Ce projet a pour but de rassembler 100 entreprises volontaires pour mener des actions collectives favorisant les interactions entre les membres, la mutualisation des services, et finalement des transferts de matière (mobilier, textile et seconde main, plastique, biodéchets).