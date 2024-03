Soutenir financièrement les activités de réemploi textiles et accompagner le développement des structures de l'ESS de la filière, c'est le but du 2ème Appel à Manifestation d'Intérêt textiles d'ESS France du 1️⃣5️⃣ février au 2️⃣5️⃣ mars 2024 qui s'inscrit dans le cadre du fonds réemploi textiles financé par Refashion.

L'AMI est destiné à toutes entreprises et organisations de l’ESS ayant une activité de réemploi-réutilisation des TLC ménagers (textiles d'habillement, linge de maison et chaussures) et n’étant PAS adhérentes ou membres d’un autre réseau national pilote du dispositif d’AMI du fonds réemploi textiles (à savoir Emmaüs France, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries, Tissons la Solidarité, le Secours Catholique-Caritas France ou la Croix-Rouge française), pour des projets prenant place entre le 1er juin 2024 et le 30 juin 2025.

Toutes les informations sont disponibles sur le site d’ESS France ⤵

Candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) textiles 2024 d’ESS France | Actualités | Ressources | ESS France (ess-france.org)