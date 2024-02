Appel à projets immobiliers pour des activités circulaires et de l'alimentation durable pour une économie solidaire et engagée

La Ville de Paris a lancé le 1er février un appel à projets immobiliers pour des lieux de collecte, transformation, production, vente et logistique pour une économie solidaire et engagée à Paris.



Vous êtes un acteur de l’immobilier ayant des projets d’acquisition, rénovation et/ou construction neuve d’immeuble ou partie d’immeuble pour des locaux loués à des structures de l’économie circulaire et de l’alimentation durable ? Cet appel à projet s'adresse à vous.



Les lauréats de l’appel à projets pourront bénéficier d’une subvention d’investissement venant participer au plan de financement de l’opération, qu’ils devront entièrement répercuter aux entreprises et associations locataires sous forme de rabais de loyer.



Les réponses à l'appel à projets sont attendues avant le 29 mars 2024 (inclus). Sous réserve de budget disponible suite à cette première vague d'instruction, une deuxième vague de candidatures pourra être analysée après réception jusqu'au 28 juin (inclus).



Tous les détails de l’appel à projets (filières/activités prioritaires, critères d'analyses, procédures, etc.) sont à retrouvés ici