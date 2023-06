Appel à projets : Testez votre solution pour réduire les pollutions altérant la Seine. Candidatez avant le 31 juillet 2023 !

Candidatez à l'appel à projets pour réduire les pollutions altérant la Seine et son écosystème, porté par Paris&Co - agence d'innovation territoriale - et la CASGBS - Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine !



- La Seine offre un cadre de vie d’exception et joue un rôle d’amortisseur du dérèglement climatique. Toutefois, la pression croissante des activités humaines impacte la qualité de l’eau. Paris&Co et la CASGBS lancent un appel à projets pour identifier des solutions innovantes à expérimenter sur le territoire.



- Les 3 thématiques de cet appel à projets :



#Déchets et pollutions : comment mieux sensibiliser les acteurs à l’origine des pollutions ; collecter les déchets et traiter les pollutions afin d’améliorer la qualité de l’eau et préserver la biodiversité ?



#Réseaux et infrastructures : comment mieux cartographier, diagnostiquer l’état des réseaux et faciliter leur maintenance pour anticiper les ruptures mais également restaurer le cycle naturel de l’eau, notamment en favorisant son infiltration dans les sols ?



#Usages et interactions avec la Seine : comment mieux concilier les différents usages et réinventer le lien à la Seine ?

- Déposez votre dossier avant le 31 juillet 2023 ! https://go.parisandco.com/casgbs_seine/



Inscrivez-vous à la réunion d’informations en ligne (mardi 27 juin à 11h30) : https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-information-programme-experimentation-casgbs-parisco-648768964437

Pour toutes questions, contactez :

Hélène Colinet, Responsable projet : helene.colinet@parisandco.com

Céline Steiger, Responsable programme expérimentation : celine.steiger@parisandco.com