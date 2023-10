Biocycle | La minute du Grand Paris Circulaire

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour cette Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Biocycle.

Née en 2014 de la volonté́ de fournir une alimentation saine et diversifiée à celles et ceux qui en ont le plus besoin, l'association s'organise autour de 4 axes :

Opérer et promouvoir une logistique du dernier km durable et vectrice d’insertion

Accompagner les acteurs du privé et du public à la réduction du gaspillage alimentaire

Sensibiliser et mobiliser le grand public aux enjeux du gaspillage alimentaire

Évaluer et communiquer les impacts sociétaux de nos actions antigaspi

Biocycle a fait le pari depuis 2014 de s'engager dans l'AntiGaspi pour mettre en valeur, de multiples façons, ce gisement de ressource que constitue le gaspillage alimentaire. L’objectif ? Agir ensemble et faire de cette surproduction le moteur d'un monde plus responsable et solidaire. L'équipe Biocycle s'y emploie tous les jours, en vélo, par la redistribution d’invendus alimentaires, la sensibilisation à l’antigaspi et la création de nouveaux produits à partir des invendus alimentaires pour faire changer les regards sur cette ressource inexploitée.