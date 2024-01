Le bois a su démontrer ses capacités sur le plan technique, y compris dans les projets de bâtiment de grande ampleur. Si au cours du XIXe siècle, la construction bois a été progressivement remplacée par des matériaux comme la fonte puis le béton armé ou l’acier, le bois est un matériau historique qui est donc toujours bien présent dans nos « mines urbaines » contemporaines. Il pourrait occuper une place bien plus centrale dans l’économie du réemploi.

Bois et réemploi en Île-de-France

Évolution des pratiques dans le bâtiment,

comment passer à l'action ?

Webinaire le 30 janvier 2024 de 15h à 16h30

Lien d'inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCAo8kIodiT_93a3fe37vwMSpJKyGCxmCQe5y9trXrh5_Yw/viewform

Dans ce webinaire de 75 minutes organisé par le centre de ressources Ekopolis, membre du réseau Bâtiment Durable, et l’association Fibois Île-de-France, nous allons voir que le bois de construction présente des caractéristiques favorables au réemploi : conservation de ses propriétés mécaniques et esthétiques dans le temps, facilité dans sa manipulation, …

Cet événement propose une analyse croisée basée sur la présentation de fiches-outils destinées à tous les acteurs de la chaîne de valeur et le retour d’expérience de professionnels du secteur (MoE, entreprise et assureur).



Programme

Introduction

Optimisation des ressources dans le BTP : la contribution du réemploi du bois dans la transition environnementale du secteur.

Élise MAHIEU, Chargée de mission Économie Circulaire - EKOPOLIS

Marie COATANTIEC, Cheffe de projet Architecture et Urbanisme - FIBOIS Île-De-France



Séquence 1

Comment lutter contre les réticences, déconstruire les préjugés, accompagner, rassurer et orienter toute la chaîne de valeur ?

Présentation des fiches-outils “bois de construction” et “bois de finition” du projet FCRBE : un socle théorique qui permet d'impulser une évolution plus rapide des pratiques des professionnels du secteur.

Louis DESTOMBES, Coordinateur de projet, Architecte D.E. / Ph.D. - BELLASTOCK



Séquence 2

Comment les modèles de réussite existants peuvent-ils stimuler la conception architecturale et les pratiques de construction?

Présentation du projet Chaume Urbain par la maîtrise d'œuvre Moonwalk Local et l’entreprise en charge du lot charpente en bois de réemploi.

Axel ADAM, Architecte associé - MOONWALK LOCAL

Denis GLOT, Gérant - GLOT CHARPENTE



Séquence 3

Comment les normes et réglementations peuvent-elles être utilisées comme leviers pour encourager l'utilisation du bois réemployé dans la construction ?

Le contexte assurantiel en 5 temps : un cadre technique qui guide les professionnels du BTP dans l'utilisation optimale du bois réemployé, en minimisant les risques et en maximisant les avantages.

Intervenant(e) à confirmer



Conclusion

Les ressources pour aller plus loin et les prochains rendez-vous.

Élise MAHIEU, Chargée de mission Économie Circulaire - Ekopolis

Marie COATANTIEC, Cheffe de projet Architecture et Urbanisme - FIBOIS Île-de-France