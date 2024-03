Candidatez pour rejoindre l'Accélérateur du Bâtiment Circulaire !

Porté par Valdelia, Les Canaux et La Maison pour Rebondir (SUEZ), avec le soutien de l'ADEME Ile-de-France, ce programme vise à accélérer la transformation du secteur du bâtiment vers plus de circularité et d’inclusion.

À la clé : 18 mois d’accompagnement pour changer d’échelle, booster sa visibilité et accéder à de nouvelles opportunités économiques

Si vous êtes :

Un acteur du bâtiment francilien ou souhaitant se développer sur l’Ile-de-France

Une structure partiellement ou totalement engagée dans l’économie circulaire

Vous souhaitez démultiplier votre impact environnemental et votre performance économique

Vous avez pour ambition de créer des emplois dans le secteur en Ile-de-France

Vous avez au moins 2 ans d’existence

Vous générez au moins 200k€ de chiffre d’affaires/recettes ou comptez les atteindre d’ici 2025

Vous faites face à des enjeux de structuration et de changement d’échelle de votre activité

Alors cet accélérateur est fait pour vous !

Retrouvez ici toutes les informations pratiques, notamment les engagements qui vous seront demandés ainsi que les critères de sélection : https://lescanaux.com/wp-content/uploads/2024/03/appel-a-candidatures-accelerateur-batiment.pdf

⬇ ⬇ Et pour candidater, c'est juste ici ! ⬇ ⬇

https://form.fillout.com/t/ruK1K8mfQgus

⏰ Vous avez jusqu'au 25 avril pour candidater

Deux réunions d'informations en visioconférence sont prévues :

le 4 avril de 10h30 à midi

le 12 avril de 10h à 11h30

Vous pouvez vous inscrire pour y participer ci-dessous : https://framaforms.org/reunions-dinformation-sur-le-lancement-de-laccelerateur-du-batiment-circulaire-francilien-1708611108

ou bien nous contacter directement par mail pour toutes interrogations : clemence.grunenberger@lescanaux.com