[Rencontre] Communauté des territoires circulaires

21 juin 2022

Siège de la Région Île-de-France, Saint-Ouen

La Communauté des territoires circulaires, initiée par la Région Île-de-France, réunit l’ADEME Île-de-France, la DRIEAT Île-de-France, la Banque des Territoires, le SYCTOM et l’AREC ÎdF qui en assure la coordination.

La Communauté est une action issue de la Stratégie régionale économie circulaire, adoptée le 24 septembre 2020 par le Conseil régional d’Île-de-France et constitue un lieu d’échanges et d’accompagnement des collectivités territoriales ou acteurs territoriaux s’engageant à déployer et mettre en œuvre des stratégies, feuilles de route et/ou actions en matière d’économie circulaire sur leur territoire.

Après plusieurs actions depuis 2021, la Communauté se lance officiellement le 21 juin après-midi, à la suite de la conférence régionale de l’économie circulaire de la Région Île-de-France. Le formulaire d'inscription permet de s'inscrire aux deux évènements. Un buffet sera proposé aux participants le temps du midi.

Objectifs de la rencontre

Lancer officiellement la Communauté des Territoires circulaires

Faire le point sur les dynamiques territoriales et d’accompagnement en cours

Fédérer les initiatives, initier des collaborations et partager les retours d’expérience

INSCRIPTION

Programme prévisionnel

13h30 – accueil café

14h00 – Introduction de la Région Île-de-France, vers 100 % des territoires circulaires

14h15 – Une communauté des territoires circulaires : tour de table des partenaires

Les représentants des partenaires

Région Île-de-France

ADEME Île-de-France

DRIEAT Île-de-France

La Banque des Territoires

Syctom, l’Agence métropolitaine des déchets ménagers,

L’AREC ÎdF, département énergie climat de L’Institut Paris Region

14h45 – Présentation de la Communauté des territoires circulaires

Objectifs et actions, modalités de participation Thomas Hemmerdinger, AREC ÎdF

14h50 – Les territoires circulaires en Île-de-France, quelles dynamiques et initiatives ?

Présentation et annonce des lauréats de l’AMI Territoires circulaires, volet EIT

Pitch de trois territoires engagés dans l’économie circulaire

15h25 – Annonce des ateliers

15h30 – Première session d’ateliers en parallèle*

16h10 - Changement d’ateliers / rafraichissements

16h15 - Seconde session d’ateliers en parallèle*

16h55 – Mot de clôture, remerciements

* Les ateliers

L’objectif des ateliers est de présenter et d’échanger autour d’initiatives, d’outils et de ressources et de pratiques / retours d’expérience pour accompagner les territoires dans leurs politiques d’économie circulaire.

Contact

thomas.hemmerdinger@institutparisregion.fr

© Skynesher / iStockphoto.com