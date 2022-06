[CONCOURS] Concours national des Prix de l'Économie Sociale et Solidaire

Dans le cadre du mois de l'ESS, le concours national des Prix de l'ESS a pour objectif de faire découvrir, mettre en valeur et valoriser les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Economie Sociale et Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires.

Les structures éligibles sont celles reconnues dans la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il y a cette année deux thématiques :

Utilité sociale : "initiatives de l’ESS engagées dans une démarche visant à répondre à de réels besoins de la société"

: "initiatives de l’ESS engagées dans une démarche visant à répondre à de réels besoins de la société" Transition écologique, qui englobe de nombreuses thématiques: économie circulaire, réemploi et réutilisation, éducation à l’environnement, circuits courts, alimentation durable, mobilité douce, production d’énergies renouvelables…

Les lauréats de région seront récompensés à hauteur de 1000€ et seront soumis au Jury National. Les deux structures lauréates (pour chacune des thématiques) des prix nationaux se verront remettre une récompense de 5000€ et bénéficieront de la création d'une vidéo de promotion de leur structure.

Les candidatures ont lieu jusqu'au 30 juin :