CPER Île de France 2021 - 2027

Le nouveau contrat de plan État-région pour la période 2021 - 2027 a été signé ce mercredi 6 juillet : un budget de 5,7 milliards d'euros, pris en charge par la région et par l'État, devrait permettre de "soutenir la relance et construire l'Île de France de demain".

Il y a 6 priorités dans ce CPER: l'enseignement supérieur et la recherche, l'aménagement durable et la cohésion des territoire, le développement économique, l'emploi et la formation, la culture, l'égalité homme-femme et l'environnement, pour lequel une enveloppe de 500 millions d'euros est allouée. Parmi ces 500 millions, 80 millions sont réservés à l'économie circulaire, selon Sophie Deschiens, déléguée spéciale Île de France région circulaire.

Par ailleurs, le 7 juillet avait lieu la Commission Permanente de la Région Île de France, pendant laquelle 21 nouvelles opérations "Zéro Déchet et économie circulaire" ont été votées, pour un budget de 1,85 millions d'euros.