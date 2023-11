Dada Market, un rendez-vous incontournable pour des achats de Noël éthiques et orignaux : 8, 9, 10 décembre

Dada Market revient les 8, 9, 10 décembre prochain pour sa 3ème édition, à la galerie MR8, rue des Francs-Bourgeois en plein cœur du Marais.

Pour cette nouvelle édition Dada Market mettra en avant des marques pointues et de qualité, prônant une production et une consommation durable. Les visiteurs découvriront une sélection rigoureuse de marques de mode éthiques, d’objets uniques pour la maison, de cosmétiques naturels, et d'accessoires durables pour toute la famille.

L’occasion de pouvoir cocher toutes les cases de la liste au Père-Noël en alliant plaisir et durabilité.

Au-delà de découvrir des nouvelles pépites responsables, Dada Market offre une ambiance chaleureuse avec un décor fleuri en collaboration avec Pistil qui ne travaille que des fleurs françaises et de saison. Les échanges entre créateurs et visiteurs se feront dans une ambiance conviviale au Dada Café, autour d'un vin chaud offert par la maison ou de délicieux cookies de chez Sunday Routine, le tout sur fond de playlist entraînante et conviviale.

Le petit + de cette année : Un vernissage du pop-up store de 18h00 à 20h30 le vendredi 8 décembre. L’occasion de rencontrer de manière plus intimiste les marques et leurs fondateurs pour échanger, craquer et dénicher des trésors durables en avant-première !

Plus d'informations sur : https://www.dadamarket.fr/ et https://www.instagram.com/dadamarket.fr/