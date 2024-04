Découvrez l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

Mardi 28 mai 2024 Mercredi 26 juin 2024 Mercredi 18 septembre 2024 Dans le cadre du programme de déploiement de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) en Île-de-France, une journée d’animation est dédiée aux dirigeantes et dirigeants d’entreprises franciliennes. Vous êtes dirigeant.e sur le territoire francilien et vous vous interrogez sur les limites de votre modèle économique dans le contexte écologique et social actuel, cette journée peut vous intéresser et faire ressource. Venez vivre une journée en collectif, nourrie par des exemples inspirants, pour découvrir l’approche innovante de l’EFC. 3 sessions sont prévues. L'EFC, QUEZAKO ? L’intention première de l’EFC est d’embarquer les acteurs économiques dans une réelle transition de leur modèle économique afin de soutenir une transition écologique et sociale ambitieuse sur leur territoire. L’EFC invite les entreprises, associations et collectivités locales à faire évoluer leur offre vers une logique servicielle, fondée non plus sur la rentabilité par le volume et la vente de biens, mais sur le développement d’alternatives pour satisfaire au plus près le besoin réel du bénéficiaire tout en améliorant l’impact environnemental et sociétal de l’activité. Nous vous proposons donc d'aborder ces questions à travers des ateliers et d'échanger avec vous sur ce que cela peut impliquer pour vos structures respectives ! LE PROGRAMME MATIN : 9h00-10h00 : Accueil café & networking 10h - 10h20 : Ouverture 10h -10h30: Introduction & panorama national du développement de l’EFC 10h30 -12h30 : Fresque de la Transition Économique : atelier de sensibilisation à l'EFC, pour une entrée en matière interactive et collective Déjeuner sur place (inclus dans le tarif) APRÈS-MIDI 13h30 -14h30 : Débrief de la matinée et réponses à vos questions 14h30 -15h45 : Discussion autour d’exemples de trajectoires d'entreprises inspirants 15h45 -16h15 : Présentation des activités du Club, des possibilités d'accompagnement EFC en Ile de France 16h15 : Clôture 16h30 : Fin de la journée