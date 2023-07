Deuxième journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement

L'année dernière, les professionnels étaient plus de 300 participants à la première journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement organisée par Ekopolis, en partenariat avec les partenaires financiers de son programme d'actions "économie circulaire" : l'ADEME, la DRIEAT, la Région Île-De-France et la Métropole du Grand Paris.



Rendez-vous le 19 septembre à l'Académie du Climat (Paris 4ème) pour la deuxième édition de cet évènement annuel !

Inscriptions : https://forms.gle/iVTScHZLY3TrFGDi9

Pré-programme :

1. Une matinée "masterclass"

* sous réserve des places disponibles

Public cible : MoA, MoE, BE et AMO, entreprises

1. Parcours "gros-oeuvre"

filière béton

filière brique

filière métal

2. Parcours "second oeuvre"

filière produits

filière équipements

filière matériaux

2. Un déjeuner networking

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

Plus d'infos à la rentrée !

3. Un après-midi "retour d'expérience"

13h30 - 17h30 : Trois grands moments inspirants

1. Table-ronde institutionnelle

Animatrice : Véronique PAPPE

Avec la participation de l'ADEME Île-de-France, la Région Île-de-France, la DRIEAT Île-de-France et la Métropole du Grand Paris.

2. Conférence PECHA-KUCHA : les 8R de l'économie circulaire francilienne pour passer à l'action dans le secteur du BTP

Réduire et refuser

Réhabiliter et rénover

Réinventer

Réemployer

Réutiliser

Recycler

Retourner à la terre

Regarder ailleurs

3. Table-ronde : Chronotopie et économie circulaire

Adresse

Académie du Climat

2 place Baudoyer, 75004 Paris

Pour aller plus loin

Voir le programme de la première édition organisée en septembre 2022