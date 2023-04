EARTH NIGHT - 22 AVRIL - VIRAGE CLUB

Le club parisien Virage participe à la Earth Night le samedi 22 avril organisée partout dans le monde par l’ONG DJ’S For Climate Action en parallèle de la journée de la Terre.

Une table ronde exceptionnelle sera organisée de 22h00 à 23H00 en présence de Frédéric Hocquard, adjoint à la mairie de Paris en charge de la vie nocturne mais aussi de Tommy Vaudecrane, président de Technopol et des DJ’S Louisahhh, Michel D, la Fraicheur ainsi que la journaliste Lolita Mang.

Ces intervenant.e.s du milieu de la musique et de l'évènementiel échangeront sur la conscience écologiques des DJ'S et de leurs déplacements à travers leurs tournées. Peut-on (vraiment) être DJ et s’engager pour la planète ?

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’ONG DJ'S For Climate Action qui se mobilise pour accélérer la transition écologique du monde de la nuit, et qui fait danser le mouvement climat partout dans le monde.

L’entrée sera gratuite pour tous entre 21H00 et 22H00 et donnera accès à la table ronde ainsi qu’à la soirée qui se poursuivra à partir de 23H00 avec les Dj’Sets de Maelstrom, Louisahhh, La fraicheur, Michel D & Arnaud Denzler.