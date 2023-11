EDGAR, l’outil d’Ecologie Industrielle et Territoriale de la Métropole du Grand Paris

L’un des principaux enjeux pour les animateurs de démarches d’écologie industrielle et territoriale est de détecter les opportunités de synergies sur leur territoire, et de proposer aux entreprises participantes des priorités d’actions. EDGAR est un outil créé par la Métropole du Grand Paris, et conçu par les bureaux d’études Inddigo et Mydiane, visant à faciliter l’organisation d’ateliers de détection de synergies inter-entreprises.

La carte mentale “Méthodologie d’écologie industrielle et territoriale”

Parallèlement à la conduite de son étude de métabolisme urbain, la Métropole du Grand Paris a souhaité outiller les animateurs locaux de démarches d’EIT avec des outils simples d’accès, à même de faciliter le lancement et la conduite des démarches. Une carte mentale a notamment été créée dans le but de répertorier l’ensemble de ressources clés à disposition des porteurs de projets.

Cette mind map recense notamment un ensemble de leviers activables (gouvernance, activités, modèle économique) à l’ensemble des phases d’un programme d’EIT :

Elaboration de la stratégie : cadrer la démarche et fixer les bons objectifs

Lancement : structurer le réseau et détecter les opportunités

Consolidation : prioriser, concrétiser et évaluer les synergies

Pérennisation : passage à l’échelle et autonomisation financière de la démarche

L’outil EDGAR, levier de succès pour les ateliers de détection de synergies inter-entreprises

L’organisation d’ateliers de détection de synergies efficaces est un véritable facteur de succès des démarches d’EIT. Ces temps d’échanges permettent à la fois d’amorcer une dynamique de collaboration directe entre les entreprises locales, et de consolider sur un temps court un grand nombre d’opportunités de synergies inter-entreprises.

L’outil EDGAR a été spécialement conçu pour faciliter l’organisation et l’animation de ces rencontres. Créé sur la base des enseignements des méthodes d’EIT les plus récentes, il permet notamment de faciliter la saisie et le traitement des données consolidées pendant l’atelier.

Il contribue donc à l’atteinte des objectifs suivants :

partager le maximum d’informations entre les entreprises sur leurs flux à enjeux,

permettre le “matching” des besoins entre les entreprises ayant des intérêts convergents,

création d'un climat de confiance et de coopération.



Plus concrètement l’outil EDGAR permet notamment de réaliser les actions suivantes :

La saisie “en live” des besoins exprimés par les entreprises et des “matching” potentiels.

L’identification des priorités thématiques : les besoins identifiés par les entreprises sont rassemblés par “familles de ressources” en vue de rassembler les participants au sein de sous-groupes thématiques.

La production de rapports individuels : ces rapports livrés dès la fin de l'atelier permettront ensuite aux entreprises d'enclencher la concrétisation de leurs synergies.

La création et le suivi des synergies au sein de l'outil.





L'appui possible de la Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris propose sur demande un accès à l’outil pour les animateurs de démarches d’EIT, ainsi qu’à différents supports de formation et à un mode d’emploi vidéo.

Pour plus d’informations : adrian.deboutiere@metropolegrandparis.fr

Exemple du rapport d'atelier de synergies inter-entreprises de la Communauté urbaine Grand Paris Seine Ouest