Enquête à grande échelle sur la question de l'accès à l'immobilier des acteurs de l'ESS

L'équipe de l'Arc de l'innovation développe une enquête à grande échelle sur la question de l'accès à l'immobilier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En effet, de manière unanime, les porteurs de projets ESS déclarent que l'une de leur problématique première est l'accès au foncier dans l'émergence de leurs projets.

?️ Faisant suite à la partie Immobilier du projet "42 propositions pour accélérer l'innovation sociale" (page 37), réalisée en collaboration entre les lauréats de l'Arc de l'innovation et Paris&Co, l'équipe de l'Arc souhaite désormais déclencher l'action chez les acteurs immobiliers.

Pour se faire, les acteurs immobiliers ont besoin de mieux comprendre vos besoins et vos modèles économiques.

✍️Pouvez-vous faire prendre 10 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire ? >> Répondre au questionnaire

Vos réponses sont précieuses et permettront de poser les premières briques, initiatrices de très beaux projets, pour mieux penser nos villes et leurs mutations nécessaires sur le plan écologique et social.



Merci d’avance pour votre contribution.