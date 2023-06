Enquête régionale sur l'écologie industrielle et territoriale

En 2021, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT), la Région Île-de-France et l’ADEME Île-de-France ont impulsé une dynamique de réseau régional de démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) en portant notamment un marché relatif à la création et à l'animation d'un réseau d'acteurs de l'EIT en Île-de-France.



Dans le même temps, un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) « Territoires franciliens circulaires » dédié à l'EIT à été lancé. Après le franc succès de l'édition 2022, un second AMI a été lancé en 2023, comptant désormais la DRIEAT, la Région Île-de-France, l'ADEME, la Métropole du Grand Paris, le Syctom et la Banque des Territoires.



Afin de renforcer le réseau EIT à l'échelle francilienne, nous vous invitons à remplir un court questionnaire pour identifier les territoires propices à l’émergence et à la mise en œuvre de démarches d'EIT.

https://lnkd.in/eQm7N-qG



Il sera ouvert jusqu'au 21 juillet.



Les structures répondantes les plus avancées sur l'EIT (bonne compréhension du sujet, pré-études, existence de premières démarches) bénéficieront d'un échange avec le consortium en charge du réseau. Les résultats de cette analyse seront transmis aux participants.