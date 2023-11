Envie Autonomie - L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire #2

L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire est une galerie de portraits de structures de l'Économie Sociale et Solidaire qui œuvrent au quotidien pour une économie plus circulaire au sein de la Métropole du Grand Paris.

Dans ce deuxième épisode Esther Mattout, responsable du développement d'Envie Autonomie, nous ouvre les portes du futur Show Room d'Envie Autonomie à Paris. Elle nous explique comment Envie Autonomie construit au sein de la Métropole du Grand Paris et plus largement en France, une filière de réemploi et de reconditionnement du matériel médical, en particulier des aides à l'autonomie.

Le défi d'Envie Autonomie est double. D'une part il s'agit de lutter contre le grand gaspillage du matériel médical, mais également de rendre plus accessible les aides à l'autonomie dans un contexte de vieillissement de la population.