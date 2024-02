Forum Mondial Bâtiments et Climat

Le Forum mondial sur les bâtiments et le climat réunira des ministres et des représentants de haut niveau d'organisations clés dans le but de stimuler la décarbonation et la résilience du secteur des bâtiments. Cet événement est le premier du genre et fera suite aux progrès réalisés lors de la récente conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28).



Co-organisé par la France et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), avec le soutien de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC), le forum aura lieu les 7 et 8 mars 2024 à Paris, en France.



Le forum fait suite au lancement réussi de l'initiative Buildings Breakthrough lors de la COP28. Cette initiative, soutenue par 28 gouvernements et la Commission européenne, entre autres, vise à faire des bâtiments à émissions quasi nulles et résilients la nouvelle norme d'ici 2030.



Le Forum mondial sur les bâtiments et le climat, d'une durée de deux jours, sera une occasion unique pour les hauts fonctionnaires et les acteurs du secteur du bâtiment, ainsi que pour d'autres parties prenantes, de discuter de la décarbonation et de la résilience des bâtiments.



Plus de 800 participants sont attendus. Des tables rondes de chefs d'entreprise et de ministres, des réunions plénières, des expositions de solutions et des présentations donneront aux participants l'occasion de nouer des contacts et d'échanger des idées. Les gouvernements seront invités à approuver un cadre pour les efforts mondiaux de décarbonation et de résilience au changement climatique dans le secteur du bâtiment.

Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/forum-mondial-batiments-climat

Informations pratiques

Date : 7 et 8 mars 2024

7 et 8 mars 2024 Lieu : Palais des Congrès, Paris, France

Palais des Congrès, Paris, France Format : Uniquement en personne.

Uniquement en personne. Accès au Forum : Personnes invitées et accréditées uniquement



Personnes invitées et accréditées uniquement Langue : Anglais uniquement pour toutes les sessions du 7 mars. Une traduction Anglais-Français est disponible pour les sessions ministérielles du 8 mars.



Organisateurs : Gouvernement français et Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), avec le soutien de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC).



Gouvernement français et Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), avec le soutien de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC). Contacts : UNEP : global.abc@un.org Gouvernement français : buildingsclimate2024@developpement-durable.gouv.fr