Gennevilliers : appel à résidence Halle des Grésillons

La Ville de Gennevilliers et Paris Sud Aménagement recherchent de futures entreprises et acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire pour investir des espaces de bureaux et d’atelier à Gennevilliers dans la Halle des Grésillons. Située au cœur d’un complexe architectural remarquable, réunissant le Théâtre de Gennevilliers (T2G) et le marché des Grésillons, la Halle des Grésillons devient le liant pour faire rayonner l’îlot Gandhi sur son quartier. Elle est accessible depuis la ligne 13 du métro, station Gabriel Péri.

Intéressé ? Manifestez votre intérêt en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/xp6kiYKdpx5cwcet8

Pour toute information complémentaire relative à l'appel à résidence, vous êtes invités à contacter Mme Camille Scheed : camille.scheed@paris-sud-amenagement.fr