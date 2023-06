Webinaire Guide de communication de la mode durable

♻️ Changer de discours ♻️

Le guide de communication de la mode durable est une publication conjointe du PNUE et de la CCNUC qui propose une vision commune, des principes et des conseils sur la façon d’aligner la communication destinée aux consommateurs de mode sur les objectifs de développement durable.

➡️ Ce guide montre comment les communicants travaillant dans la mode peuvent aider le secteur à atteindre l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable en luttant contre la désinformation, en réduisant les messages perpétuant la surconsommation, en réorientant les aspirations de manière à susciter des modes de vie durables et donner aux consommateurs les moyens de jouer leur rôle de citoyens afin d’exiger une plus grande action des entreprises et des décideurs politiques.

➡️ Lancé le 28 Juin au Somment du Global Fashion Agenda, ce manuel est destiné à tous les communicants, spécialistes du marketing, responsables de marque, créateurs d’images, médias, influenceurs et d’autres encore.

➡️ Envie d’en savoir plus sur la communication de la mode responsable ? Inscrivez-vous à notre Webinaire, mardi 11 juillet, à 10h CEST (en Anglais).

➡️ Rachel Arthur, Experte en développement durable et responsable du plaidoyer, et Bettina Heller, Chargée de programme, Unité Consommation et Production Durable, au sein du PNUE animeront cette rencontre.

✏️Inscrivez-vous ici : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yd5wxto4Sr-NbsTXCkeg9Q#/registration

♻️ Shifting the narrative ♻️

The Sustainable Fashion Communication Playbook, a joint publication between UNEP and the UNFCCC Fashion Charter, provides a shared vision, principles and guidance on how to align consumer-facing communication across the global fashion industry with sustainability targets.

➡️ This guide shows how fashion communicators can help advance towards the Paris Agreement and Sustainable Development Goals through countering misinformation, reducing messages perpetuating overconsumption, redirecting aspiration to more sustainable lifestyles, and empowering consumers into their roles as citizens to demand greater action from businesses and policymakers.

➡️ Launched on June 28 at the Global Fashion Summit, this playbook is aimed at communicators, -marketers, brand managers, image-makers, media, influencers and beyond.

➡️ Want to know more about the Sustainable Fashion Communication Playbook ? Sign up to our webinar: Tuesday, 11th of July, at 10 A.M CEST (in English).

➡️ Speakers include Rachel Arthur, Advocacy Lead Sustainable Fashion, and Bettina Heller, Program Manager, Consumption and Production Unit, for UNEP.

✏️Sign-up here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yd5wxto4Sr-NbsTXCkeg9Q#/registration