Journée Faciliter l’économie circulaire dans le BTP

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en Île-de-France a engagé fermement sa mutation vers une économie circulaire et rivalise aujourd’hui d’initiatives pour atteindre les ambitions nationales de la transition écologique. Il s’agit à présent d’accélérer cette évolution avec les acteurs du territoire francilien.



Cette journée sera le lieu de présentations inspirantes d’experts, de démarches territoriales techniques ou organisationnelles et de témoignages des acteurs des collectivités et des travaux publics du territoire. D’importants temps d’échanges permettront le partage d’expériences et résultats opérationnels, ainsi que des solutions apportées ou en développement pour intégrer l’économie circulaire dans les projets d’aménagement et de construction.



Cette journée vise à réunir les acteurs du territoires impliqués dans les projets du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle s’adresse aux collectivités territoriales, aux maîtres d’ouvrages, aux maîtres d’œuvres et aux entreprises.



Les thèmes abordés seront les suivants: objectifs et enjeux franciliens, aides régionales et nationales, projets et outils innovants territoriaux, réemploi et recyclage dans le BTP, valorisation des terres excavées, terres fertiles, friches.

Conférence La défense

25/04 - 25/04/2024 Inscription