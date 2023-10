La Semaine Européenne de la réduction des déchets 2023

Chaque année, lors de la dernière semaine de novembre, la SERD rassemble les collectivités, les entreprises, les établissements scolaires, les associations et les particuliers pour promouvoir des pratiques écoresponsables qui réduisent les déchets.

7 209 actions labellisées lors de l’édition 2022

actions labellisées lors de l’édition 2022 45 % des actions labellisées en Europe sont françaises

des actions labellisées en Europe sont françaises 3 millions de participants directs en 2022

de participants directs en 2022 42 % des actions SERD sont portées par des acteurs publics

des actions SERD sont portées par des 37 % des actions SERD sont portées par des entreprises

Les thématiques

Les 6 grands thèmes d’actions de la réduction des déchets sont portés par la SERD :

Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables)

Prévention des déchets dangereux

Prévention du gaspillage alimentaire

Promotion du compostage

Réemploi/Réparation/Réutilisation

Journée de nettoyage

Les animations

Les porteurs de projet mettent en place des animations pour sensibiliser au fait de :

mieux consommer

mieux produire

prolonger de la durée de vie des produits

jeter moins

Ces animations peuvent s’adresser au grand public ou bien à un public ciblé, comme les élus, les salariés, les étudiants, les scolaires…

Participer à la SERD

Vous souhaitez prendre part à cette initiative inspirante ? Inscrivez-vous et explorez les thèmes de la prévention des déchets, du gaspillage alimentaire, de la réutilisation et bien plus encore. La SERD est votre opportunité de contribuer à un monde plus durable et responsable en agissant dès maintenant !

Pour en savoir plus : https://serd.ademe.fr/