Lancement de l'Union pour le Réemploi Solidaire

Le 29 février a été officiellement lancée l'Union Pour le Réemploi Solidaire lors d'un événement à l'Assemblée Nationale.

L’Union Pour le Réemploi Solidaire est portée par 6 réseaux (COORACE, EMMAÜS France, ENVIE, ESS France, L’Heureux Cyclage, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries) représentant plus de 2000 structures (dont la grande majorité sont des SIAE) implantées sur l’ensemble du territoire national : en milieu urbain, périurbain, en milieu rural, en milieu montagneux, sur le littoral… Elles travaillent au plus proche des citoyens dans une logique de proximité en assurant un maillage très fin du territoire avec une empreinte carbone minimale.

Pour défendre ce modèle d'avenir, l'Union pour le réemploi solidaire formule 7 propositions clés pour créer et développer ce secteur aujourd’hui stratégique au moment où la nécessité de consommer moins et mieux devient une urgence.

Agir sur les changements de comportement Garantir l’accès à une offre de Réemploi Solidaire pour toutes et tous à moins de 15 minutes de chez soi Déployer des moyens financiers à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux Définir les barèmes de soutien au Réemploi Solidaire par l’Etat dans le cadre d’une vision de filière prospective et ambitieuse Garantir aux structures de l’ESS un accès à des gisements d’objets de qualité Créer l’Ecole du Réemploi Solidaire Faire de la réparation un réflexe pour chaque citoyen qui soit source d’économies et de réduction de son empreinte environnementale