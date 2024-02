Lancement du Programme Terres Végétales Recyclées

La Métropole du Grand Paris a lancé jeudi 1er février le Programme Terres Végétales Recyclées, avec l'appui de Terre Utile, MICROHUMUS, Sol &co et le Cluster Eau Milieux Sols Paris Ile-de-France.



Ce dispositif couple deux volets d'accompagnement individuel et collectif en vue de promouvoir le recours aux terres végétales recyclées dans le cadre de projets de renaturation menés par les communes et territoires métropolitains.



Le recours aux terres végétales recyclées revêt de nombreux atouts :

→ Renaturation et préservation de la biodiversité

→ Préservation des terres agricoles et naturelles

→ Valorisation des ressources locales dans une logique d'économie circulaire

→ Développement de filière locales durables et d'emplois non-délocalisables

Vous êtes une commune ou un territoire métropolitain? Vous avez un projet de renaturation ? Retrouvez l'ensemble des informations relatives au programme terres végétales recyclées dans l'espace communauté dédié : https://www.grandpariscirculaire.org/communities/10090/#page1:all

Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez contacter adrian.deboutiere@metropolegrandparis.fr