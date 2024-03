Lancement du projet PREUSE, lauréat de l’appel à projet INTERREG Europe du Nord-Ouest

©PREUSE

La Métropole du Grand Paris est partenaire du projet PREUSE (Public Responses to Enable the Use of Salvaged building Elements), lancé officiellement les 28 et 29 février dernier.

Ce projet européen associe neuf partenaires, parmi lesquels des experts reconnus du réemploi (ROTOR, Bellastock, LIST), un aménageur (La Fabrique des Quartiers), ainsi que cinq collectivités territoriales (Malines, Wiltz, Métropole du Grand Paris, Lorient et Utrecht). Il vise notamment à soutenir les autorités publiques, locales et régionales, à améliorer la gestion de leurs ressources en matériaux de construction et à mettre en place des solutions concrètes et systémiques pour favoriser au maximum leur réemploi.

Centre de réemploi ROTOR DC – Bruxelles ©PREUSE

PREUSE s’inscrit en continuité avec le projet de référence FCRBE, conduit entre 2018 et 2023, qui a permis d’expérimenter et de structurer de nombreux leviers méthodologiques en vue de massifier les pratiques de réemploi en Europe.

Le projet intègre trois principaux axes de travail :

La mise en œuvre d’une stratégie partagée visant à déployer des centres de réemploi, déclinée par le biais de plans d’action locaux et de sites pilotes,

La consolidation d’un réseau d’échange et de diffusion des connaissances et des bonnes pratiques,

L’élaboration et la diffusion d’outils de sensibilisation et de formation pour accompagner la montée en compétence des acteurs publiques, des maîtres d’ouvrage et plus largement des acteurs de la construction sur la thématique du réemploi.

L’objectif du projet est donc tout à la fois d’accompagner les collectivités locales à structurer une offre économique locale en matière de réemploi des matériaux de construction et d’accompagner l’évolution de la prescription à l’échelle de la chaîne de valeur. Il représentera donc un soutien important dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Métropolitain pour une Construction Circulaire.

Visite de ROTOR DC, centre de réemploi pionnier à l’échelle européenne

A l’occasion du lancement de PREUSE, les neuf partenaires du projet ont pu se rencontrer ainsi que leurs partenaires associés, et ont visité le centre de réemploi et le magasin multi-matériaux de l’entreprise ROTOR DC, qui constituent des sites exemplaires au sein de la ville de Bruxelles.

Centre de réemploi ROTOR DC – Bruxelles ©PREUSE

Deux autres espaces bruxellois dédiés au réemploi ont également fait l’objet d’une visite : le centre municipal dédié au réemploi des équipements de voiries géré par la commune de Schaerbeek, ainsi que l’espace Limbo qui s’adresse plus spécifiquement aux acteurs culturels.

L’accès au foncier, un enjeu prioritaire

La Métropole du Grand Paris conduit un premier atelier à destination des aménageurs et propriétaires fonciers de son territoire le 14 mars après-midi prochain. L’objectif est de contribuer à l’implantation de nouveaux centres de réemploi locaux, indispensables à l’entreposage et au reconditionnement des matériaux déposés dans le cadre d’opérations de déconstruction ou de réhabilitation, et susceptibles d’être réemployés.

Pour toute demande d'information complémentaire, merci de contacter : grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr