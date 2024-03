Le Gros Lot à Gennevilliers - nouvel appel à résidents pour les acteurs de l'ESS et les TPE

En 2023, la Ville de Gennevilliers a confié à Soukmachines la gestion d’un lieu de plus de 6000 m2 accueillant des artistes, artisans mais aussi des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Situé dans le quartier du Luth, le Gros Lot, a vocation a créé une dynamique collective entre les résidents et auprès des habitants (via une offre culturelle et festive).

Soukmachines lance un deuxième appel à résidents pour l’ouverture d’un nouvel espace de 800 m2. Les résidents pourront être accueillis à partir de fin mars.

Vous pouvez consulter l'appel à résidents juste ici !