Les Grands Moyens - L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire #3

L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire est une galerie de portraits de structures de l'Économie Sociale et Solidaire qui œuvrent au quotidien pour une économie plus circulaire au sein de la Métropole du Grand Paris.

Kévin Berger, maçon terre crue et co-fondateur de la SCOP les Grands Moyens, nous présente dans ce troisième épisode les activités de construction et de conception portées par la structure. Quels enjeux pour la construction durable au sein de la Métropole du Grand Paris ? Comment décarboner la filière ? Quels défis pour une structure comme les Grands Moyens ?

Découvrez les solutions apportées par Les Grands Moyens, coopérative spécialisée dans la construction de bâtiments en terre crue et paille, pour changer les pratiques dans le secteur du BTP en développant des projets et des mises en oeuvre plus respectueuses de la santé et de l'environnement.