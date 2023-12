Marché de Noël 2023 - Lil'Ô

Pour la 2ème année consécutive, LIL'O ouvre ses portes pour un grand marché de Noël !

Venez-vous mettre dans l'ambiance, voir nos exposant·e·s, trinquer à la buvette et écouter de la musique en attendant l’arrivée de Noël.

Au programme, nous vous proposons de découvrir des stands de créateur·rice·s éthiques et responsables.

De participer à des ateliers, des jeux et des animations.

De prendre part à des temps de sensibilisation autour de l'environnement.

Et bien entendu de vous restaurer avec des bons produits tout en dégustant du vin chaud.

Cette journée dynamique et bienveillante a pour ambition de fédérer, informer, accompagner les acteur·rice·s locaux, et surtout passer un bon moment ensemble !

En famille ou entre ami·e·s, vous êtes les bienvenues !

On se voit le 16 décembre entre 11h et 17h à l'adresse Avenue du Pont d'Epinay, 93450, L'Île-Saint-Denis, et n'oubliez pas de partager l'info autour de vous !