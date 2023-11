Rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre 2023 au 6 quai de la Seine, Paris 19e pour le Marché de Noël des Canaux, seul marché métropolitain dédié aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, ayant, dans la mesure du possible, un mode de production circulaire. Jeux & jouets, épicerie fine, livres & loisirs, maison, fleurs, mode & accessoires : tout pour faire plaisir à ses proches, en soutenant un commerce responsable ! En plus du marché : dégustation de vin chaud et autres délices de saison par Les Marmites Volantes, ateliers emballage cadeaux zéro déchet par Les Résilientes et animations pour les enfants par CaféZoïde.

Salon Les Canaux

15/12 - 17/12/2023