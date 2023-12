Noël créatif, Durable & Festif à la Cité Fertile

Le MAJA MERCADO vous attend à La Cité Fertile le 16 et 17 décembre. Découvrez plus de 65 stands : cuisine locale et internationale, musique live, ateliers créatifs, vente de créateurs et artisans locaux

Au programme :

Marché de 12h à 19h

DJ set de 12h à 01h

/ Gastronomie : régalez-vous avec des produits locaux et internationaux

/ Artisans et créateurs : soutenez la création locale et découvrez des œuvres uniques

/ Ambiance musicale : DJ sets et surprises musicales tout au long de la journée

/ Restauration sur place : dégustez des spécialités culinaires pour tous les goûts

Lieu : La Cité Fertile, 14 avenue Edouard Vaillant, Pantin