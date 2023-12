Opportunité d'Implantation ESS à Bobigny : Répondez à l'Appel

La Ville de Bobigny lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) avec IMEFA CENT QUATRE VINGT QUATORZE, et son mandataire Altarea France pour attirer des projets innovants et attractifs, en mettant l'accent sur la mobilité et l'économie circulaire, dans le but de promouvoir le développement durable et la qualité de vie des habitants.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de développement économique local, soutenant les projets liés à l'ESS.

Les candidats éligibles incluent les structures relevant de l'ESS, telles que les associations, coopératives, mutuelles, et les sociétés commerciales avec la mention "qualité ESS" et peuvent attester d’un agrément ESUS déjà obtenu ou en cours d’obtention à la date de la candidature, qu'elles soient déjà établies ou en cours de création.

Vous avez jusqu'au 12 janvier 2024 à 17h pour déposer votre candidature.

3 possibilités s'offrent à vous :

Courriel En envoyant le dossier de candidature à cette adresse

Courrier postal en expédiant les documents à Ville de Bobigny Direction des relations économiques Service Entreprises, Emploi, Insertion, Formation 31 Avenue Salvador Allende 93600 Bobigny

En remplissant le formulaire

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats pourront prendre contact avec : Service Entreprises, Emploi, Insertion, Formation : coeurdevilleess@ville-bobigny.fr - 06 29 61 03 77