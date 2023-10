ORÉE lance le livret "Dynamiser son territoire avec l'économie circulaire"

Jeudi 5 octobre, ORÉE a présenté son nouveau guide "Dynamiser son territoire grâce à l’économie circulaire" ou comment créer de la valeur et dynamiser son territoire avec l’économie circulaire.

Réalisé avec le soutien d’Eiffage, GRDF, la Métropole du Grand Paris, Valdelia et de DS Avocats, ce livret est le huitième et dernier volet de la collection "Économie circulaire et création de valeurs" d'ORÉE.

L’économie circulaire offre la possibilité d’entrer dans un cercle vertueux de développement et d’ancrage des activités et des acteurs coopérant au sein d’un écosystème au bénéfice de la cohésion territoriale. Pour ce faire, elle stimule l'innovation, la compétitivité économique, la création d'emplois locaux et l'engagement communautaire.

Ce livret propose d’explorer ces bénéfices au prisme de quatre axes principaux :

L’économie circulaire comme vecteur d’attractivité pour de nouvelles populations L’économie circulaire au service du développement du capital humain L’économie circulaire comme outil pour penser le renouveau urbain L’économie circulaire comme nouvelle grille de lecture pour piloter et financer des projets territoriaux.

Afin d’aborder l’ensemble de ces thématiques, l’ouvrage apporte contenus académiques, regards d'experts et retours d'expérience inspirants d'acteurs engagés.

Contact : Sarah Jeannerod, jeannerod@oree.org

Contact presse : Pascale Céron, ceron@oree.org