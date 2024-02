Appel à projets pour la création d'une plateforme de réemploi de matériaux - Plaine Commune

Plaine Commune et la Direction des Routes d'Ile-de-France (DiRIF) lancent un appel à projets pour la création d'une nouvelle plateforme de réemploi / valorisation de matériaux de VRD (Voirie et Réseaux Divers) et de mobilier urbain sur un espace spécifique de l'échangeur de la porte de la Chapelle.

Cet appel à projets est ouvert à toute structure quel que soit son statut juridique et quel que soit le type de projet développé.

Candidatez jusqu'au 15 mars ! Pour les candidats intéressés, une visite du site est organisée le 5 mars prochain à 9h30. Vous pouvez contacter Laurent Barelier, responsable de la mission Ecologie à Plaine Commune (laurent.barelier@plainecommune.fr) pour en savoir plus.



Toutes les infos sur l'Appel à Projets ici