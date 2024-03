Portrait d'acteur circulaire et solidaire avec Pierre-Paul Kremer de chez Cyneo

Les portraits du Grand Paris Circulaire reviennent sur les parcours d'acteurs de l'économie circulaire et solidaire, leurs démarches ainsi que les freins et bonnes surprises rencontrés.

Pour ce nouveau portrait, le Grand Paris Circulaire a rencontré Pierre-Paul Kremer, de Cynéo.

Cyneo vise à simplifier la seconde vie des matériaux de construction en fédérant des entreprises et des filières du réemploi dans un écosystème innovant, indépendant, duplicable localement et accessible à tous les acteurs du secteur. Cyneo veut généraliser le réemploi, avec : un appui à la création de nouvelles filières, des formations, de la veille réglementaire, des centres techniques de réemploi implantés localement, et une boutique en ligne de matériaux de qualité.

Le Centre Technique Cyneo offre aux entreprises qui le souhaitent la location d’espaces dédiés à ces matériaux, adaptés à leurs besoins : stockage, production, prototypage, exposition...