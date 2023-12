Prix de l'inspiration en ESS 2024

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2024 aux associations, coopératives et structures de l’économie sociale et solidaire porteuses d’un « projet utile et innovant pour votre territoire », combinant une dimension sociale et environnementale.

57 lauréats remporteront 3 000 à 10 000 euros, un accès facilité au réseau de la fondation et pour certains des campagnes médiatiques.

Une catégorie spécifique et inédite intitulée #Agir2024 récompensera des projets combinant le sport et le handicap.

Donnons du souffle à vos initiatives ! - Fondation Crédit Coopératif (optimytool.com)