GPC-Rencontre Alimentation & Biodéchets-Moulinot, Stains

Dans le cadre du Grand Paris Circulaire, nous vous proposons une visite et présentation de l’entreprise Moulinot. Les participants seront équipés d’audio-guides (porteurs d’appareils auditifs, contactez-nous!).

Afin de rendre accessible au plus grand nombre l’évènement sur l’ensemble du territoire métropolitain et vous permettre de découvrir plus d’initiatives, nous vous proposons au choix deux programmes qui se dérouleront en simultané et seront connectés en visio lors des ateliers. Ainsi en parallèle de la visite de Moulinot, une autre visite se tiendra à la Maison de la Planète à Boulogne-Billancourt.

Dans le cadre des ateliers, nous vous proposerons des interventions sur des retours d’expériences pour enrichir les échanges. Elles seront suivies d’un temps de travail en sous-groupe dont les résultats seront transmis via le duplex aux participants de la visite de la Maison de la Planète. Ainsi les deux groupes s’échangeront leurs productions pour partager ce qui ressortira des visites et des interventions.

Rencontre Moulinot, Stains

