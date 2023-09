GPC-Rencontre autour de la Construction Circulaire-Centre Aquatique Olympique, Saint-Denis

Dans le cadre du Grand Paris Circulaire, nous vous donnons rendez-vous à l’Usine Té pour le Village des Solutions circulaire et solidaire : venez échanger avec 10 acteurs de la construction circulaire (nous vous communiquerons prochainement la liste sur ce site), chacun d’entre eux interviendra pour présenter son activité et vous pourrez les retrouver sur leur stand pour poursuivre les échanges.

Tout au long de la matinée, nous vous proposons 3 créneaux de départ pour une visite d’1h en sous-groupe du Centre Aquatique Olympique par la Métropole du Grand Paris. L’accès au site nécessite de respecter des règles de sécurité notamment porter des vêtements couvrant jambes et bras. Le port d’un pantalon est obligatoire et les jupes et robes sont prohibées. Des Équipements de Protection Individuelles (EPI) vous seront remis à votre arrivée sur le site.

Rencontre Usine Té / Centre Aquatique Olympique

05/10 - 05/10/2023 Inscription