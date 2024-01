Le REFER - Réseau francilien du Réemploi, organise avec le conseil régional d'Ile-de-France et le soutien de la Métropole du Grand Paris, les premières rencontres Collectivités & Ressourceries: faire émerger et accompagner les projets de réemploi solidaire sur son territoire.

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux collectivités franciliennes de se saisir ou de faire émerger des projets de ressourceries et recycleries sur leurs territoires et de leur mettre à disposition des outils pour appuyer le développement de ces acteurs. Elles entendent également créer un espace de dialogue et d'échanges afin de tirer le meilleur profit des expériences réussies, nombreuses en Ile-de-France, en matière d'implantation d'acteurs du réemploi solidaire.

Evènement réservé aux collectivités. Pour vous inscrire, contactez le REFER à: contact@reemploi-Idf.org

Rencontre Siège de la Région Île-de-France / 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

20/02 - 20/02/2024