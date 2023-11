Rencontres de l'Économie Circulaire et de la transition alimentaire - Paris Ouest La Défense

Dans le cadre des actions de soutien à l’emploi et l’économie locale dans les Bassins d’emploi, l’Etat, la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense, en partenariat avec la Chambre Régionale de l’ESS d’IDF (CRESS IDF), ont le plaisir de vous inviter à une après-midi de rencontres autour de l’Economie Circulaire et de la transition alimentaire qui aura lieu le mardi 28 novembre 2023 prochain à Workstation à Courbevoie.

Vous êtes une collectivité ou une grande entreprise et souhaitez renforcer votre politique d’achats responsables ou améliorer vos pratiques en matière d’économie circulaire et alimentation durable ?

Découvrez les plans de développement, les dispositifs d’aides et les outils à votre disposition pour développer l’alimentation durable à POLD

Repérez des initiatives inspirantes mises en œuvre sur le territoire de POLD (agriculture urbaine, lutte anti-gaspillage, gestion des biodéchets)

Venez découvrir les solutions proposées par les acteurs ESS et les start’up du territoire (Economie circulaire et Alimentation durable), à l’occasion d’un networking

Vous êtes une entreprise de l’ESS ou une Start’up issue de l’économie circulaire et/ou de l'économie circulaire / l’alimentation durable et souhaitez développer vos partenariats économiques locaux ?

Découvrez les plans de développement, les dispositifs d’aides et les outils à votre disposition pour développer l’alimentation durable à POLD

Repérez des initiatives inspirantes mises en œuvre sur le territoire de POLD (agriculture urbaine, lutte anti-gaspillage, gestion des biodéchets)

Venez présenter vos services aux acteurs institutionnels et aux entreprises grands comptes du territoire, à l’occasion d’un networking

Rencontre Courbevoie

28/11 - 28/11/2023 Inscription