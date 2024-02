TempO’ revient pour le soutien à de nouvelles occupations temporaires... Candidatez !

Est Ensemble et les villes de Bondy, Noisy-le-Sec et Montreuil souhaitent poursuivre leur engagement en faveur de l’urbanisme transitoire et lancent une nouvelle édition de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) TempO’ dans un format favorisant toujours plus de justice sociale et l’adaptation du territoire au changement climatique.

Date limite d’envoi des candidatures : 3 avril 2024 avant midi

Vous souhaitez visiter un lieu? Contactez occupations.ephemeres@est-ensemble.fr avant le 8 mars

7 sites proposés dans le cadre de la 11ème édition de l’AMI TempO’ :

BONDY 3 sites distincts dans le secteur de la Plaine de l'Ourcq :

1- Une friche en attente de travaux appartenant à Sequano Aménagement au sein de la ZAC des Rives de l’Ourcq, qui constitue un espace aujourd’hui artificialisé avec un pavillon, adressé sur la rue du Chemin Latéral au nord du canal de l’Ourcq, où développer la pratique du sport, des activités de loisir en plein air ou de création artistique.

2- Un ancien immeuble de bureaux en attente de démolition dans le secteur Gallieni, situé entre le canal de l’Ourcq et la RN3, à occuper pour le déploiement d’activités participant à l’animation des berges du canal.

3- Le local 19 en rez-de-chaussée d’immeuble appartenant à SCCV Acquarello et en cours d’aménagement dans la ZAC des Rives de l’Ourcq ayant vocation à préfigurer un futur lieu culturel, artisanal ou artistique dans ce nouveau quartier.

NOISY-LE-SEC 3 sites distincts dont 2 dans le centre-ville et un dans le quartier Boissière limitrophe de Montreuil :

4- Un pavillon appartenant à la Ville, où pourront être développées des activités créatrices de lien social, autour de la culture ou du sport par exemple, dans l’attente d’un projet d’aménagement.

5- Le square Sangnier, un espace public de la Ville actuellement végétalisé en cœur d’îlot, à occuper pour préfigurer de nouveaux usages en lien avec les enjeux de renaturation et d’animation sociale dans le quartier de la gare RER voué à accueillir des travaux de rénovation.

6- Le site MOHO, une friche appartenant à la RATP à proximité de la future station de la ligne 11 Montreuil-Hôpital où pourront être proposées des animations à destination des enfants et des habitantes et habitants du quartier.

MONTREUIL 1 site dans le quartier Le Morillon :

7- Un espace végétalisé de pied d’immeuble appartenant à Est Ensemble Habitat, mis à disposition pour développer avec les habitantes et habitants de nouveaux usages autour de la renaturation ou de l’agriculture urbaine.

