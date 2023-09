Une rentrée scolaire responsable avec l'ADEME

L’ADEME a publié deux fiches guides permettant de faire des choix éclairés et respectueux de l’environnement, au moment du renouvellement des fournitures scolaires. Ces fiches, qui comprennent des conseils, appuyés par des chiffres clés, ont pour objectif d’aider les familles à s’orienter vers des produits sans risque pour la santé des enfants, et ayant le moins d’impact possible sur l’environnement.

Ainsi pour une rentrée plus responsable, l'ADEME met à disposition une fiche "Choisir des fournitures sans risque pour la santé" et une infographie "Fournitures scolaires : comment équiper ses enfants sans risque ?" pour aider à choisir des fournitures scolaires bonnes pour la planètes et pour les enfants.

Pour en savoir davantage, consulter l'intégralité du manuel pour une Rentrée Responsable