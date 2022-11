[Veille] L'info-INEC du 11 novembre 2022

Déchets

De nouveaux produits concernés par l’indice de réparabilité

L’indice de réparabilité est prévu par la loi AGEC et applicable à certains appareils électriques et électroniques depuis le 1er janvier 2021. A compter du 5 novembre, il doit être affiché sur quatre nouveaux produits : les aspirateurs (qu’ils soient filaires, non filaires ou robots), les lave-vaisselles, les lave-linges « top » (à chargement par le haut) et les nettoyeurs à haute pression.

Indice de réparabilité : quatre nouveaux produits de la vie quotidienne désormais concernés | Ministères écologie énergie territoires

Publication des derniers chiffres sur le plastique en Europe

Plastics Europe vient de publier son rapport « Plastics – The Facts 2022 ». D’après les chiffres, la production de plastique recyclé a progressé de près de 20 % en Europe, durant les trois dernières années. De plus, en 2021, 5,5 millions de tonnes ont été incorporées, soit 9,9 % de la consommation de plastique. Toutefois, l’organisation professionnelle énonce que « Malgré les progrès enregistrés, le rapport souligne le besoin d’accélérer le changement systémique vers la circularité et le zéro émission nette en carbone ».

Plastics – the Facts 2022 | Plastics Europe

Bâtiment

Parution du rapport sur l’état mondial des bâtiments et de la construction en 2022

Ce rapport a été publié ce 9 novembre par l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC). Il montre qu’en2021, les activités de construction sont revenues aux niveaux antérieurs à la pandémie dans la plupart des grandes économies, parallèlement à une utilisation plus énergivore des bâtiments avec la réouverture des lieux de travail. En outre, un plus grand nombre d’économies émergentes ont fait un usage accru de combustibles fossiles dans les bâtiments. En conséquence, la demande énergétique des bâtiments a augmenté d’environ 4% par rapport à 2020, soit la plus forte hausse de ces dix dernières années (AIE, 2022a). Il en résulte que les émissions de CO2 provenant de l’utilisation des bâtiments ont atteint un niveau record d’environ 10 gigatonnes de CO2 (GtCO2), soit une augmentation d’environ 5% par rapport à 2020 et de 2% par rapport au précédent pic de 2019.

Rapport sur l’état mondial des bâtiments et de la construction en 2022 – Vers un secteur des bâtiments et de la construction à émission zéro, efficace et résilient | PNUE

Mobilité

Lancement de l’atelier Transports du Conseil national de la refondation (CNR)

La première session de travail du CNR consacrée aux transports a été lancée le mardi 8 novembre. Elle mobilise les élus locaux et acteurs concernés afin d’aborder les enjeux concrets de la transition écologique des mobilités et pour d’identifier des actions précises et des leviers rapides pour accélérer la décarbonation des mobilités, en proposant des solutions adaptées à chaque territoire.

L’atelier sera organisé autour de trois questions qui seront étudiées dans le cadre de groupes de travail distincts qui seront réunis d’ici la fin de l’année :

– Comment proposer des transports du quotidien plus accessibles et plus verts ?

– Quelles actions concrètes pour décarboner le transport de marchandises ?

– Quels leviers d’action pour faciliter la transformation de la mobilité longue distance au service de la lutte contre le changement climatique ?

Lancement de l’« atelier Transports » du Conseil national de la refondation (CNR) – mardi 8 novembre | Ministères écologie énergie territoires

